Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Батарея 76 Вт*ч - 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (1.66 и 2.8 кг)

Существенно легче – весит на 1140 граммов меньше (1.66 и 2.8 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 129% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23753 vs 10381 баллов

На 129% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23753 vs 10381 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 2.8 кг Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм Площадь 896 см2 952 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~77.9% Боковые рамки 5.4 мм 9.4 мм Цвета Серебристый, Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 39.5 дБ 56 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 240 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 204000:1 1278:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.7% Охват Adobe RGB 96.5% 71.2% Охват DCI-P3 99.9% 69.1% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro 360 500 нит Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Сзади Мощность зарядки 65 Вт 140 / 300 / 330 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 1010 / 1068 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 15 Вт 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц 1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 40 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro 360 1.41 терафлопс Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +1290% 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6000 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 88.1 дБ 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 4x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.