Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 6560 баллов

На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 6560 баллов Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (76 и 57 Вт*ч)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (76 и 57 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.12 и 1.66 кг)

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.12 и 1.66 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (702 и 896 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 1.12 кг Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм Площадь 896 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~80.9% Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм Цвета Серебристый, Серый Черный Материал Алюминий Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 35.4 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 204000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 99% Охват Adobe RGB 96.5% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro 360 +25% 500 нит ThinkPad X1 Carbon Gen 10 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки - 2:08 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 297 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro 360 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 88.1 дБ 75 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.0 x 5.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.