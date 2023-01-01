Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 6488 баллов

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 6488 баллов Комплектуется на 28.6 Вт*ч большей батареей (76 и 47.4 Вт*ч)

Комплектуется на 28.6 Вт*ч большей батареей (76 и 47.4 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.27 и 1.66 кг)

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.27 и 1.66 кг) Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (687 и 896 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 1.27 кг Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 308 x 223 x 14.5 мм Площадь 896 см2 687 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79% Боковые рамки 5.4 мм 11.3 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39.5 дБ 39 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2256 x 1504 Диагональ 16 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Galaxy Book 3 Pro 360 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Surface Laptop 5 13.5 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ~ 36% more screen space Тесты экрана Контрастность 204000:1 1300:1 Цветовой охват sRGB 100% 97% Охват Adobe RGB 96.5% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro 360 +25% 500 нит Surface Laptop 5 13.5 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 47.4 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 305 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro 360 1.41 терафлопс Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 88.1 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.