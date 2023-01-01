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Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 против Microsoft Surface Laptop 5 13.5

65 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
VS
55 из 100
Microsoft Surface Laptop 5 13.5
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
Microsoft Surface Laptop 5 13.5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 и Microsoft Surface Laptop 5 13.5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 6488 баллов
  • Комплектуется на 28.6 Вт*ч большей батареей (76 и 47.4 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.27 и 1.66 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (687 и 896 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro 360
vs
Surface Laptop 5 13.5

Корпус

Вес 1.66 кг 1.27 кг
Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 308 x 223 x 14.5 мм
Площадь 896 см2 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79%
Боковые рамки 5.4 мм 11.3 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 39.5 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Galaxy Book 3 Pro 360
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Surface Laptop 5 13.5
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
~36% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 204000:1 1300:1
Цветовой охват sRGB 100% 97%
Охват Adobe RGB 96.5% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Pro 360 +25%
500 нит
Surface Laptop 5 13.5
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов 305 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro 360
1.41 терафлопс
Surface Laptop 5 13.5
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 88.1 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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