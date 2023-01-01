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Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 против Razer Blade 16

64 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
VS
77 из 100
Razer Blade 16
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
Razer Blade 16
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Intel Core i9 13950HX
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 и Razer Blade 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
  • Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.66 и 2.45 кг)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 600-818% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 191% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30203 vs 10381 баллов
  • Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 76 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro 360
vs
Blade 16

Корпус

Вес 1.66 кг 2.45 кг
Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 355 x 244 x 21.99 мм
Площадь 896 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~85.7%
Боковые рамки 5.4 мм 5.2 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 51.3 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 204000:1 1305:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 96.5% 89.7%
Охват DCI-P3 99.9% 98.5%
Время отклика 1 мс 9 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Pro 360
500 нит
Blade 16
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:45 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 240 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов 804 / 959 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 16 32
L3-кэш 12 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Pro 360
9298
Blade 16 +127%
21129
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Pro 360
10381
Blade 16 +191%
30203
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 4 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 40 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro 360
1.41 терафлопс
Blade 16 +1091%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 88.1 дБ 88.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 17.0 x 9.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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