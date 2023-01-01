Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics 630 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 155% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15957 vs 6262 баллов

На 155% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15957 vs 6262 баллов Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.83 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 890 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~81.8% Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1333:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 86.6% Охват DCI-P3 120% 98.7% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит MacBook Pro 15 (2018) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics 630 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 14 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1000 МГц FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 192 Блоки текстурирования (TMUs) 80 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +1689% 6.8-9.2 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 2400 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.7 мм Тачпад Размер - 16.0 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.