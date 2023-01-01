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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Apple MacBook Pro 15 (2019)

70 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
47 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2019)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Apple MacBook Pro 15 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Intel UHD Graphics 630
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Apple MacBook Pro 15 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15957 vs 6698 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 7.6 Вт*ч большей батареей (83.6 и 76 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
MacBook Pro 15 (2019)

Корпус

Вес 1.79 кг 1.83 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм
Площадь 890 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~81.8%
Боковые рамки 5.4 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6500 об/мин

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.4 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 221 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 120% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 87 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 369 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 14 нм
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1000 МГц
FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 192
Блоки текстурирования (TMUs) 80 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +1689%
6.8-9.2 терафлопс
MacBook Pro 15 (2019)
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 2400 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.6 мм
Тачпад
Размер - 15.4 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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