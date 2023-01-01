Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Creator Laptop Q (Q540) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 16171 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 16171 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.8 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм Площадь 890 см2 838 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80% Боковые рамки 5.4 мм 5.5 мм Цвета Серый Черный Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1620 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 13333:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.3% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит Creator Laptop Q (Q540) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB TGP 60 Вт - Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм FLOPS 7.4 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +15% 7.4 терафлопс Creator Laptop Q (Q540) 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.