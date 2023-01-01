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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

72 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
69 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 15055 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.65 и 1.79 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 31-42% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (708 и 890 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.79 кг 1.65 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 890 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80.2%
Боковые рамки 5.4 мм 5.3 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 1041:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB 96.3% 86.3%
Охват DCI-P3 99.9% 98.5%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Частота GPU - 1700 МГц
Boost частота GPU - 2000 МГц
FLOPS 7.3 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 80 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra
7.3 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +56%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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