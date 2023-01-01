Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 15055 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 15055 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.65 и 1.79 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.65 и 1.79 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 31-42% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 31-42% больше FPS в играх Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (708 и 890 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.65 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 890 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80.2% Боковые рамки 5.4 мм 5.3 мм Цвета Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ 45 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 13333:1 1041:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB 96.3% 86.3% Охват DCI-P3 99.9% 98.5% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +25% 500 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 60 Вт 100 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 7 нм Частота GPU - 1700 МГц Boost частота GPU - 2000 МГц FLOPS 7.3 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 80 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra 7.3 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +56% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.