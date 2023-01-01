Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Asus Vivobook 17X (K3704)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 230-314% больше FPS в играх
- Легче – весит на 310 граммов меньше (1.79 и 2.1 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (76 и 50 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 14607 баллов
- Имеет на 133% более четкий дисплей – 212 против 91 точек на дюйм (PPI)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (890 и 1015 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K3704)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|2.1 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|399.3 x 254.3 x 19.8 мм
|Площадь
|890 см2
|1015 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~81.2%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|8.2 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|125°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|41 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|91 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|13333:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|96.3%
|-
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|323 грамма
|390 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1875
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +17%
13075
11194
Cinebench R23 (одноядерный)
1844
1862
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +11%
16171
14607
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|7.3 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|96 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|83 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|15.1 x 10.8 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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