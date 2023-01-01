Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15957 vs 13796 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15957 vs 13796 баллов Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.56 и 1.79 кг)

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.56 и 1.79 кг) Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (726 и 890 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (726 и 890 см ) На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.56 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 890 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~84% Боковые рамки 5.4 мм 4.8 мм Цвета Серий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 16 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 120% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 Вт 90 / 100 Вт Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +6% 6.8-9.2 терафлопс Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.