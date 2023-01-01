Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Dell Alienware m18
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Существенно легче – весит на 2440 граммов меньше (1.79 и 4.23 кг)
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 68% более четкий дисплей – 212 против 126 точек на дюйм (PPI)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (890 и 1313 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m18
- Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22866 vs 16171 баллов
- Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|4.23 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм
|Площадь
|890 см2
|1313 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~71.6%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|11.3 мм
|Цвета
|Серый
|Черный, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|125°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|41 дБ
|56.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|18 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|126 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|13333:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|10%
|Охват Adobe RGB
|96.3%
|-
|Охват DCI-P3
|99.9%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|100 Вт
|300 / 330 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|323 грамма
|1478 / 1512 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1875
Alienware m18 +7%
2001
Geekbench 5 (многоядерный)
13075
Alienware m18 +20%
15689
Cinebench R23 (одноядерный)
1844
Alienware m18 +14%
2093
Cinebench R23 (многоядерный)
16171
Alienware m18 +41%
22866
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|7.4 терафлопс
|8.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|4
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|83 дБ
|83.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.8 мм
|Размер
|15.1 x 10.8 см
|13.1 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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