Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.79 и 2.27 кг)

Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.79 и 2.27 кг) Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (890 и 997 см2) Причины выбрать Dell Alienware x15 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (87 и 76 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.27 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм Площадь 890 см2 997 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~67.3% Боковые рамки 5.4 мм 7.2 мм Цвета Серый Белый Материал Алюминий Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 4 Уровень шума 41 дБ 53 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 13333:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 96.3% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс 19 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +67% 500 нит Alienware x15 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:05 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 240 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 323 грамма 890 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 60 Вт 125 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1467 МГц Boost частота GPU - 1778 МГц FLOPS 7.4 терафлопс 13.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra 7.4 терафлопс Alienware x15 R2 +84% 13.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83 дБ 80.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.