Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 76 Вт*ч - 42 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15957 vs 6346 баллов

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15957 vs 6346 баллов Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (76 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (76 и 42 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Dell Latitude 5540 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.61 и 1.79 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.61 и 1.79 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.61 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 357.8 x 233.3 x 20.8 мм Площадь 890 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80.4% Боковые рамки 5.4 мм 6.2 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 800:1 Охват DCI-P3 120% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +25% 500 нит Latitude 5540 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 42 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 60 / 65 / 100 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce MX550 2GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 12 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 64 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +152% 6.8-9.2 терафлопс Latitude 5540 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.