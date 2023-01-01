Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 76 Вт*ч - 83 Вт*ч 93 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - RTX A1000 Mobile 4GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 1230 граммов меньше (1.79 и 3.02 кг)

Существенно легче – весит на 1230 граммов меньше (1.79 и 3.02 кг) Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 67% более четкий дисплей – 212 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 67% более четкий дисплей – 212 против 127 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (890 и 1055 см2) Причины выбрать Dell Precision 7770 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 2 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 3.02 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм Площадь 890 см2 1055 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~78.2% Боковые рамки 5.4 мм 7.5 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 120% 99% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит Precision 7770 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 83 Вт*ч 93 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 630 МГц Boost частота GPU - 1140 МГц FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +38% 6.8-9.2 терафлопс Precision 7770 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 2 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-VD Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.