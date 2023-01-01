Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх На 202% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 5436 баллов

На 202% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 5436 баллов Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 25% более четкий дисплей – 212 против 169 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.17 и 1.79 кг)

Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.17 и 1.79 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (589 и 890 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.17 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм Площадь 890 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~88.4% Боковые рамки 5.4 мм 3.4 мм Цвета Серий Синий, Бордовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 -

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 120% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит XPS 13 9315 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +382% 6.8-9.2 терафлопс XPS 13 9315 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.