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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Dell XPS 15 9510 (2021)

72 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
57 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 9267 баллов
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 212 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 890 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.79 кг 1.81 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 890 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~89%
Боковые рамки 5.4 мм 4.3 мм
Цвета Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41 дБ 38.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 96.3% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra
500 нит
XPS 15 9510 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 90 / 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 323 грамма 473 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1065 МГц
Boost частота GPU - 1343 МГц
FLOPS 7.4 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +35%
7.4 терафлопс
XPS 15 9510 (2021)
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W, 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 83 дБ 88.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см 15.1 x 9.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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