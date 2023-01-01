Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 76 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 9267 баллов

На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 9267 баллов Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 46% более четкий дисплей – 212 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 890 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.81 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 344.7 x 230 x 18 мм Площадь 890 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~89% Боковые рамки 5.4 мм 4.3 мм Цвета Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ 38.2 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 13333:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 96.3% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит XPS 15 9510 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 90 / 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 323 грамма 473 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 60 Вт 45 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1343 МГц FLOPS 7.4 терафлопс 5.5 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +35% 7.4 терафлопс XPS 15 9510 (2021) 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 83 дБ 88.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 15.1 x 9.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.