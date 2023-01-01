Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 9267 баллов
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 46% более четкий дисплей – 212 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 890 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|1.81 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|344.7 x 230 x 18 мм
|Площадь
|890 см2
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~89%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Серый
|Черный, Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|125°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|41 дБ
|38.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|13333:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|96.3%
|-
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|1 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
|90 / 130 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|323 грамма
|473 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|6
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +25%
1875
1497
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +104%
13075
6404
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +26%
1844
1465
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +75%
16171
9267
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|45 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1343 МГц
|FLOPS
|7.4 терафлопс
|5.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|2x2W, 2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|83 дБ
|88.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.4 мм
|Размер
|15.1 x 10.8 см
|15.1 x 9.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1