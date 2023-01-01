Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.79 и 2.34 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.79 и 2.34 кг) Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 14609 баллов

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 14609 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать HP ENVY 16 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.34 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм Площадь 890 см2 902 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~83.3% Боковые рамки 5.4 мм 5.3 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 13333:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 96.3% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +25% 500 нит ENVY 16 (2023) 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 Вт 200 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 323 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4060 Mobile 6GB TGP 60 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 6 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 7.4 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 64 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +114% 7.4 терафлопс ENVY 16 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.