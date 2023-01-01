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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против HP ENVY 16 (2023)

72 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
65 из 100
HP ENVY 16 (2023)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
HP ENVY 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и HP ENVY 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.79 и 2.34 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 14609 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP ENVY 16 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
ENVY 16 (2023)

Корпус

Вес 1.79 кг 2.34 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 357.4 x 252.4 x 19.9 мм
Площадь 890 см2 902 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~83.3%
Боковые рамки 5.4 мм 5.3 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 96.3% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra +25%
500 нит
ENVY 16 (2023)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 200 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 323 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
FLOPS 7.4 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 64 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +114%
7.4 терафлопс
ENVY 16 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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