Samsung Galaxy Book 3 Ultra против HP Omen 16 2022 (AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.79 и 2.41 кг)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 55% более четкий дисплей – 212 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|2.41 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|369 x 248 x 23 мм
|Площадь
|890 см2
|915 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~78.1%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|54.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|848:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.2%
|Охват Adobe RGB
|-
|73.4%
|Охват DCI-P3
|120%
|74.4%
|Время отклика
|1 мс
|14 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|100 Вт
|200 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|922 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1722
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +20%
12538
10415
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +12%
1814
1625
Cinebench R23 (многоядерный)
15957
15489
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|FLOPS
|6.8-9.2 терафлопс
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Размер
|-
|13.0 x 8.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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