Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.79 и 2.79 кг)

Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.79 и 2.79 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 67% более четкий дисплей – 212 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 67% более четкий дисплей – 212 против 127 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (890 и 999 см2) Причины выбрать HP Omen 17 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 15957 баллов

На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23735 vs 15957 баллов Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.79 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 381 x 262.1 x 25.4 мм Площадь 890 см2 999 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~82.6% Боковые рамки 5.4 мм -1 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 120% - Время отклика 1 мс 7 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +67% 500 нит Omen 17 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 83 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 11.6-16.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 80 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra 6.8-9.2 терафлопс Omen 17 (2023) +71% 11.6-16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.