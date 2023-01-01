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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против HP Victus 16 (2021 AMD)

72 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
55 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
HP Victus 16 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и HP Victus 16 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.79 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 10036 баллов
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 212 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (890 и 962 см2)
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 1.79 кг 2.4 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 370 x 260 x 23.5 мм
Площадь 890 см2 962 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~74.3%
Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм
Цвета Серый Белый, Серебристый, Синий
Материал Алюминий Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41 дБ 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No FreeSync
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 1203:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 96.3% 73.2%
Охват DCI-P3 99.9% 72.6%
Время отклика 1 мс 12 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra +100%
500 нит
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Частота GPU - 1375 МГц
Boost частота GPU - 1645 МГц
FLOPS 7.4 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1408
Блоки текстурирования (TMUs) 80 88
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +60%
7.4 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC245
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 83 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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