Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.79 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.79 и 2.4 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 10036 баллов

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 10036 баллов Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 55% более четкий дисплей – 212 против 137 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 55% более четкий дисплей – 212 против 137 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (890 и 962 см2) Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.4 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 370 x 260 x 23.5 мм Площадь 890 см2 962 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~74.3% Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм Цвета Серый Белый, Серебристый, Синий Материал Алюминий Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ 52 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No FreeSync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 13333:1 1203:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 96.3% 73.2% Охват DCI-P3 99.9% 72.6% Время отклика 1 мс 12 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +100% 500 нит Victus 16 (2021 AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 60 Вт - Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 7 нм Частота GPU - 1375 МГц Boost частота GPU - 1645 МГц FLOPS 7.4 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 80 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +60% 7.4 терафлопс Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC245 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 83 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.