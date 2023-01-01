Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 1195G7 Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1360P Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц На 178% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 5820 баллов

На 178% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 5820 баллов Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Huawei MateBook X Pro Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.38 и 1.79 кг)

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.38 и 1.79 кг) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (685 и 890 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (685 и 890 см ) Имеет на 25% более четкий дисплей – 264 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.38 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 310 x 221 x 15.5 мм Площадь 890 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~87.7% Боковые рамки 5.4 мм 4.9 мм Цвета Серий Белый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ 40.6 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3120 x 2080 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED LTPS LCD Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 264 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3120 x 2080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 13333:1 1546:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.5% Охват Adobe RGB 96.3% 86.5% Охват DCI-P3 99.9% 94.6% Время отклика 1 мс 21 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит MateBook X Pro 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 60 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма 240 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 60 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц FLOPS 7.3 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 768 Блоки текстурирования (TMUs) 80 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +332% 7.3 терафлопс MateBook X Pro 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83 дБ 85.5 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.