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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Huawei MateBook X Pro

72 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
65 из 100
Huawei MateBook X Pro
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Huawei MateBook X Pro
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Huawei MateBook X Pro от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • На 178% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 5820 баллов
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.38 и 1.79 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (685 и 890 см2)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 264 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
MateBook X Pro

Корпус

Вес 1.79 кг 1.38 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 310 x 221 x 15.5 мм
Площадь 890 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~87.7%
Боковые рамки 5.4 мм 4.9 мм
Цвета Серий Белый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41 дБ 40.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы OLED LTPS LCD
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 264 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3120 x 2080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 1546:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
Охват Adobe RGB 96.3% 86.5%
Охват DCI-P3 99.9% 94.6%
Время отклика 1 мс 21 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra
500 нит
MateBook X Pro
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма 240 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.3-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
FLOPS 7.3 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 768
Блоки текстурирования (TMUs) 80 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +332%
7.3 терафлопс
MateBook X Pro
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83 дБ 85.5 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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