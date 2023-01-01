Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг) На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 10604 баллов

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 10604 баллов Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.49 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 359.9 x 262.4 x 19.9 мм Площадь 890 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~78.6% Боковые рамки 5.4 мм 7.6 мм Цвета Серий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1275:1 Цветовой охват sRGB - 96.1% Охват Adobe RGB - 69.5% Охват DCI-P3 120% 67.3% Время отклика 1 мс 25 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 0:58 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства - 1116 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1463 МГц Boost частота GPU - 1695 МГц FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra 6.8-9.2 терафлопс Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +28% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 72.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.