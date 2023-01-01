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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)

70 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
64 из 100
Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг)
  • На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 10604 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 1.79 кг 2.49 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 359.9 x 262.4 x 19.9 мм
Площадь 890 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~78.6%
Боковые рамки 5.4 мм 7.6 мм
Цвета Серий Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1275:1
Цветовой охват sRGB - 96.1%
Охват Adobe RGB - 69.5%
Охват DCI-P3 120% 67.3%
Время отклика 1 мс 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 0:58 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 100 Вт 230 / 300 Вт
Вес зарядного устройства - 1116 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra
6.8-9.2 терафлопс
Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +28%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 72.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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