Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
- На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15957 vs 10224 баллов
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (76 и 50 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
- Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (0.96 и 1.79 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (620 и 890 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|0.96 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|300.98 x 206.03 x 14.8 мм
|Площадь
|890 см2
|620 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~82.7%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|41.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|120%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:15 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|187 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|1.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +37%
12538
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +19%
1814
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +56%
15957
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|6.8-9.2 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|96 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +382%
6.8-9.2 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|10.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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