Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Батарея 76 Вт*ч - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 230-314% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 230-314% больше FPS в играх На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 10852 баллов

На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 10852 баллов Комплектуется на 23.5 Вт*ч большей батареей (76 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 23.5 Вт*ч большей батареей (76 и 52.5 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 49% более четкий дисплей – 212 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 49% более четкий дисплей – 212 против 142 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.71 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 361.9 x 255.5 x 21.1 мм Площадь 890 см2 925 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80.3% Боковые рамки 5.4 мм 8.6 мм Цвета Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 41 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 13333:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 96.3% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +25% 500 нит ThinkPad P16s Gen 2 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 / 100 / 135 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма 300 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 60 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 7.3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5X Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 7.5 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +418% 7.3 терафлопс ThinkPad P16s Gen 2 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 7500 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.