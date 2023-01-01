Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Lenovo ThinkPad P16v
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.79 и 2.2 кг)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
- На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 14787 баллов
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 212 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (890 и 956 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16v
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 96 ГБ) и SSD
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|2.2 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|365 x 261.92 x 24.66 мм
|Площадь
|890 см2
|956 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~77.6%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|10.2 мм
|Цвета
|Серый
|Черный
|Материал
|Алюминий
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|125°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|41 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|13333:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|96.3%
|-
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|100 Вт
|135 / 170 Вт
|Вес зарядного устройства
|323 грамма
|490 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1875
1806
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +13%
13075
11558
Cinebench R23 (одноядерный)
1844
ThinkPad P16v +2%
1888
Cinebench R23 (многоядерный)
16171
14787
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|832 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1537 МГц
|FLOPS
|7.4 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|5600 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|96 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|83 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.5 мм
|Размер
|15.1 x 10.8 см
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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