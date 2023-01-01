Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 230-314% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 230-314% больше FPS в играх На 147% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 6560 баллов

На 147% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 6560 баллов Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (76 и 57 Вт*ч)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (76 и 57 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.12 и 1.79 кг)

Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.12 и 1.79 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (702 и 890 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.12 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм Площадь 890 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80.9% Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ 35.4 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 13333:1 2067:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.6% Охват Adobe RGB 96.3% 76.5% Охват DCI-P3 99.9% 74.6% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит ThinkPad X1 Carbon Gen 10 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки - 2:08 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма 297 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 60 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 7.3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +418% 7.3 терафлопс ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83 дБ 75 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 11.0 x 5.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.