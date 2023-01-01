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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

72 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 230-314% больше FPS в играх
  • На 147% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 6560 баллов
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (76 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 31% более четкий дисплей – 212 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.12 и 1.79 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (702 и 890 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Корпус

Вес 1.79 кг 1.12 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм
Площадь 890 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80.9%
Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41 дБ 35.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 2067:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.6%
Охват Adobe RGB 96.3% 76.5%
Охват DCI-P3 99.9% 74.6%
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:08 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма 297 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 7.3 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 640
Блоки текстурирования (TMUs) 80 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +418%
7.3 терафлопс
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83 дБ 75 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см 11.0 x 5.6 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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