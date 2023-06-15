Samsung Galaxy Book 3 Ultra против LG Gram Ultraslim 15.6" (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 166-227% больше FPS в играх
- На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 11939 баллов
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать LG Gram Ultraslim 15.6" (2023)
- Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (0.99 и 1.79 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (810 и 890 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|0.99 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|356 x 227.45 x 10.99-12.55 мм
|Площадь
|890 см2
|810 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~82.9%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|-
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|120%
|-
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1722
1776
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +12%
12538
Cinebench R23 (одноядерный)
1814
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +38%
16430
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|FLOPS
|6.8-9.2 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|96 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|6 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|24
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +302%
6.8-9.2 терафлопс
1.69 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6000 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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