Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Легче – весит на 190 граммов меньше (1.79 и 1.98 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.79 и 1.98 кг) Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (76 и 58 Вт*ч) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 17220 баллов

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 17220 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (743 и 890 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (743 и 890 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.98 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 323 x 230 x 22 мм Площадь 890 см2 743 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~83.1% Боковые рамки 5.4 мм 9.3 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 125° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2400 x 1600 Диагональ 16 дюймов 14.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 200 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2400 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Galaxy Book 3 Ultra 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Surface Laptop Studio 2 14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2 ~ 20% more screen space Тесты экрана Контрастность 13333:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.3% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra 500 нит Surface Laptop Studio 2 +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 102 / 120 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB TGP 60 Вт 80 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 7.4 терафлопс 7.9 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra 7.4 терафлопс Surface Laptop Studio 2 +7% 7.9 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 7500 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость ~83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.