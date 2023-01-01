Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Microsoft Surface Pro 8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 4803 баллов
- Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (76 и 51.5 Вт*ч)
- На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
- Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (0.88 и 1.79 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (597 и 890 см2)
- Имеет на 25% более четкий дисплей – 266 против 212 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|0.88 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|287 x 208 x 9.3 мм
|Площадь
|890 см2
|597 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~84.3%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Серый
|Черный, Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|125°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|41 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|266 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2880 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|13333:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|96.3%
|-
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
|0 Вт
|Вес зарядного устройства
|323 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|4
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +50%
1875
1250
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +198%
13075
4388
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +47%
1844
1257
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra +237%
16171
4803
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|7.4 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|96 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|83 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Инфракрасный датчик
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|15.1 x 10.8 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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