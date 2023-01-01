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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Microsoft Surface Pro 8

72 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
58 из 100
Microsoft Surface Pro 8
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Microsoft Surface Pro 8
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Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Microsoft Surface Pro 8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16171 vs 4803 баллов
  • Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (76 и 51.5 Вт*ч)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8
  • Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (0.88 и 1.79 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (597 и 890 см2)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 266 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
Surface Pro 8

Корпус

Вес 1.79 кг 0.88 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 287 x 208 x 9.3 мм
Площадь 890 см2 597 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~84.3%
Боковые рамки 5.4 мм 6.2 мм
Цвета Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 41 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 96.3% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra +11%
500 нит
Surface Pro 8
450 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 7.4 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 640
Блоки текстурирования (TMUs) 80 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra +425%
7.4 терафлопс
Surface Pro 8
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Инфракрасный датчик Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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