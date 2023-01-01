Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 3 Ultra или Creator Z17 HX Studio – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 3 Ultra против MSI Creator Z17 HX Studio

72 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
70 из 100
MSI Creator Z17 HX Studio
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
MSI Creator Z17 HX Studio
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и MSI Creator Z17 HX Studio от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 212 против 178 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (890 и 993 см2)
Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
Creator Z17 HX Studio

Корпус

Вес 1.79 кг 2.49 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 382 x 260 x 19 мм
Площадь 890 см2 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~84.4%
Боковые рамки 5.4 мм 7.9 мм
Цвета Серый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 41 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Creator Z17 HX Studio
17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2
Galaxy Book 3 Ultra
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~12% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96.3% -
Охват DCI-P3 99.9% 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra +25%
500 нит
Creator Z17 HX Studio
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма 735 / 890 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 7.4 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra
7.4 терафлопс
Creator Z17 HX Studio +11%
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 5.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость ~83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy Book 3 Ultra против XPS 15 9530 (2023)
2. Galaxy Book 3 Ultra против MacBook Pro 14 (2023)
3. Galaxy Book 3 Ultra против Gram 17 (2023)
4. Galaxy Book 3 Ultra против MacBook Pro 16 (2023)
5. Creator Z17 HX Studio против Stealth 16 Studio
6. Creator Z17 HX Studio против Stealth 17 Studio
7. Creator Z17 HX Studio против MacBook Pro 16 (2021)
8. Creator Z17 HX Studio против Creator Laptop Q (Q540)
9. Creator Z17 HX Studio против ThinkPad P1 Gen 6
10. Creator Z17 HX Studio против Precision 5680
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Creator Z17 HX Studio и Samsung Galaxy Book 3 Ultra – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры