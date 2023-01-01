Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Имеет на 19% более четкий дисплей – 212 против 178 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 19% более четкий дисплей – 212 против 178 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (890 и 993 см2) Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.49 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 382 x 260 x 19 мм Площадь 890 см2 993 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~84.4% Боковые рамки 5.4 мм 7.9 мм Цвета Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 41 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 17 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Creator Z17 HX Studio 17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2 Galaxy Book 3 Ultra 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Контрастность 13333:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.3% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +25% 500 нит Creator Z17 HX Studio 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма 735 / 890 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB TGP 60 Вт 90 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 7.4 терафлопс 8.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra 7.4 терафлопс Creator Z17 HX Studio +11% 8.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 5.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость ~83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.