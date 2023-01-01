Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 13800H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Легче – весит на 220 граммов меньше (1.79 и 2.01 кг)

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.79 и 2.01 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17220 vs 15887 баллов

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17220 vs 15887 баллов На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Razer Blade 15 (2023) Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.01 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 355 x 235 x 16.99 мм Площадь 890 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80.4% Боковые рамки 5.4 мм 4.8 мм Цвета Серый Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 41 дБ 48.6 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 360 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No G-Sync (configurable) Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Galaxy Book 3 Ultra 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Blade 15 (2023) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 13333:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100.1% Охват Adobe RGB 96.3% 69% Охват DCI-P3 99.9% 70.9% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +67% 500 нит Blade 15 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 323 грамма 790 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 60 Вт 100 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1267 МГц Boost частота GPU - 1605 МГц FLOPS 7.4 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra 7.4 терафлопс Blade 15 (2023) +66% 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость ~83 дБ ~90.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 13.0 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.