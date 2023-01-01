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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Razer Blade 15 (2023)

66 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
64 из 100
Razer Blade 15 (2023)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Razer Blade 15 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Razer Blade 15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.79 и 2.01 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17220 vs 15887 баллов
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Razer Blade 15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
Blade 15 (2023)

Корпус

Вес 1.79 кг 2.01 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 355 x 235 x 16.99 мм
Площадь 890 см2 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~80.4%
Боковые рамки 5.4 мм 4.8 мм
Цвета Серый Черный
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 41 дБ 48.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No G-Sync (configurable)
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Galaxy Book 3 Ultra
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Blade 15 (2023)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 13333:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100.1%
Охват Adobe RGB 96.3% 69%
Охват DCI-P3 99.9% 70.9%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra +67%
500 нит
Blade 15 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма 790 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1267 МГц
Boost частота GPU - 1605 МГц
FLOPS 7.4 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 80 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra
7.4 терафлопс
Blade 15 (2023) +66%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость ~83 дБ ~90.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см 13.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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