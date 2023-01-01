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Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Razer Blade 16

70 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
VS
77 из 100
Razer Blade 16
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Razer Blade 16
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Razer Blade 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.79 и 2.45 кг)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
  • На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 15957 баллов
  • Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 76 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Ultra
vs
Blade 16

Корпус

Вес 1.79 кг 2.45 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 355 x 244 x 21.99 мм
Площадь 890 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~85.7%
Боковые рамки 5.4 мм 5.2 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 51.3 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1305:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 89.7%
Охват DCI-P3 120% 98.5%
Время отклика 1 мс 9 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Ultra
500 нит
Blade 16
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:45 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 240 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 804 / 959 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 20 32
L3-кэш 24 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Book 3 Ultra
1722
Blade 16 +24%
2140
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra
12538
Blade 16 +68%
21025
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3 Ultra
1814
Blade 16 +21%
2200
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Ultra
15957
Blade 16 +87%
29906
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 80 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Ultra
6.8-9.2 терафлопс
Blade 16 +147%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 88.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 17.0 x 9.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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