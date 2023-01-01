Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Razer Blade 16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
98
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
84
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
66
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
61
Оценка NanoReview
77
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
- Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.79 и 2.45 кг)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Razer Blade 16
- Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
- На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 15957 баллов
- Комплектуется на 19.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 76 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|2.45 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 16.5 мм
|355 x 244 x 21.99 мм
|Площадь
|890 см2
|866 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~85.7%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|51.3 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1305:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|89.7%
|Охват DCI-P3
|120%
|98.5%
|Время отклика
|1 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:45 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
|240 / 280 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|804 / 959 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5.5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|20
|32
|L3-кэш
|24 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1722
Blade 16 +24%
2140
Geekbench 5 (многоядерный)
12538
Blade 16 +68%
21025
Cinebench R23 (одноядерный)
1814
Blade 16 +21%
2200
Cinebench R23 (многоядерный)
15957
Blade 16 +87%
29906
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|6.8-9.2 терафлопс
|16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5600 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|88.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|17.0 x 9.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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