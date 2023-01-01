Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 11328 баллов

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16430 vs 11328 баллов Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (76 и 68 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (76 и 68 Вт*ч) Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI) На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6") Легче – весит на 330 граммов меньше (1.46 и 1.79 кг)

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.46 и 1.79 кг) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (809 и 890 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.46 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 16.5 мм 355 x 228 x 13.7 мм Площадь 890 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~82.9% Боковые рамки 5.4 мм 4.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 120% - Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Ultra +35% 500 нит Galaxy Book 3 360 (15.6") 370 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 68 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 160 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 6.8-9.2 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 Ultra +382% 6.8-9.2 терафлопс Galaxy Book 3 360 (15.6") 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.