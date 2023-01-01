Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Apple M1 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.37 и 1.57 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.37 и 1.57 кг) На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 5932 баллов

На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 5932 баллов Комплектуется на 4.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 4.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 54 Вт*ч) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (646 и 817 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.57 кг 1.37 кг Размеры 356.61 x 229.1 x 15.49 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 817 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~79.4% Боковые рамки 5.6 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 45.4 дБ 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Galaxy Book 3 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 MacBook Pro 13 (M1, 2020) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность 725:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 65% 100% Охват Adobe RGB 44.6% 88.3% Охват DCI-P3 43.1% - Время отклика 15 мс 36 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 300 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 145 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1278 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 512 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 1.43 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) +82% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83.1 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 8.5 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.