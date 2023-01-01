Samsung Galaxy Book 3 против Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 5932 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (70 и 54 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (691 и 817 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.57 кг
|1.6 кг
|Размеры
|356.61 x 229.1 x 15.49 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|817 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|~84.6%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|6241 об/мин
|Уровень шума
|45.4 дБ
|49.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
Galaxy Book 3
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
MacBook Pro 14 (2021)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~14% more screen space
|Контрастность
|725:1
|48900:1
|Цветовой охват sRGB
|65%
|-
|Охват Adobe RGB
|44.6%
|-
|Охват DCI-P3
|43.1%
|99.3%
|Время отклика
|15 мс
|49 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|67 / 96 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|145 граммов
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|10 (8P + 2E)
|Потоков
|8
|10
|L3-кэш
|10 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1594
1707
Geekbench 5 (многоядерный)
5974
MacBook Pro 14 (2021) +102%
12061
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3 +8%
1606
Cinebench R23 (многоядерный)
5932
11608
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|30 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1296 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|64
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|83.1 дБ
|84.9 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|12.0 x 8.5 см
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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