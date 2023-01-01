Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 3 или Vivobook 16 (M1605) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 3 против ASUS Vivobook 16 (M1605)

56 из 100
Samsung Galaxy Book 3
VS
48 из 100
ASUS Vivobook 16 (M1605)
Samsung Galaxy Book 3
ASUS Vivobook 16 (M1605)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 и ASUS Vivobook 16 (M1605) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.57 и 1.88 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11735 vs 8121 баллов
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (54 и 42 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (817 и 895 см2)
Причины выбрать ASUS Vivobook 16 (M1605)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3
vs
Vivobook 16 (M1605)

Корпус

Вес 1.57 кг 1.88 кг
Размеры 356.61 x 229.1 x 15.49 мм 358.7 x 249.5 x 19.9 мм
Площадь 817 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~82.9%
Боковые рамки 5.6 мм 7 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 45.4 дБ 42 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 725:1 1829:1
Цветовой охват sRGB 65% 67.5%
Охват Adobe RGB 44.6% 50.4%
Охват DCI-P3 43.1% 50.1%
Время отклика 15 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3
300 нит
Vivobook 16 (M1605)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 145 граммов 150 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 448
Блоки текстурирования (TMUs) 48 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7
Производительность GPU
Galaxy Book 3 +53%
1.69 терафлопс
Vivobook 16 (M1605)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 83.1 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да -
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 8.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus Vivobook 16X (M1603) и ASUS Vivobook 16 (M1605)
2. Acer Aspire 5 (A515-57) и ASUS Vivobook 16 (M1605)
3. Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 и ASUS Vivobook 16 (M1605)
4. Apple MacBook Air 15 (M2) и Samsung Galaxy Book 3
5. Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") и Samsung Galaxy Book 3
6. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Samsung Galaxy Book 3
7. Samsung Galaxy Book 2 Pro (15.6") и Samsung Galaxy Book 3
8. Microsoft Surface Laptop 5 15 и Samsung Galaxy Book 3
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS Vivobook 16 (M1605) и Samsung Galaxy Book 3 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры