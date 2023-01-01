Samsung Galaxy Book 3 против ASUS Vivobook 16 (M1605)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
- Легче – весит на 310 граммов меньше (1.57 и 1.88 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
- На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11735 vs 8121 баллов
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (54 и 42 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (817 и 895 см2)
Причины выбрать ASUS Vivobook 16 (M1605)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.57 кг
|1.88 кг
|Размеры
|356.61 x 229.1 x 15.49 мм
|358.7 x 249.5 x 19.9 мм
|Площадь
|817 см2
|895 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|~82.9%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|7 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный, Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|45.4 дБ
|42 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|725:1
|1829:1
|Цветовой охват sRGB
|65%
|67.5%
|Охват Adobe RGB
|44.6%
|50.4%
|Охват DCI-P3
|43.1%
|50.1%
|Время отклика
|15 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|145 граммов
|150 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Book 3 +26%
1777
1415
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 +77%
10438
5911
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3 +35%
1834
1356
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 +45%
11735
8121
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1600 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|7
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|83.1 дБ
|78 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|-
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|12.0 x 8.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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