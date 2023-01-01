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Samsung Galaxy Book 3 против HP ProBook 450 G10

56 из 100
Samsung Galaxy Book 3
VS
53 из 100
HP ProBook 450 G10
Samsung Galaxy Book 3
HP ProBook 450 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 54 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 и HP ProBook 450 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
  • На 183% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11735 vs 4142 баллов
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.57 и 1.79 кг)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (54 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 450 G10
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3
vs
ProBook 450 G10

Корпус

Вес 1.57 кг 1.79 кг
Размеры 356.61 x 229.1 x 15.49 мм 359.4 x 233.9 x 19.9 мм
Площадь 817 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~79.8%
Боковые рамки 5.6 мм 7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 45.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 725:1 -
Цветовой охват sRGB 65% -
Охват Adobe RGB 44.6% -
Охват DCI-P3 43.1% -
Время отклика 15 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 +20%
300 нит
ProBook 450 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 145 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 5 (1P + 4E)
Потоков 16 6
L3-кэш 18 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 +113%
10438
ProBook 450 G10
4901
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 +183%
11735
ProBook 450 G10
4142
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная -
Техпроцесс 10 нм -
Частота GPU 300 МГц -
FLOPS 1.69 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared -
Тип памяти LPDDR4X -
Скорость памяти 4.27 Гбит/с -
Шейдерные блоки 768 -
Блоки текстурирования (TMUs) 48 -
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 -
Производительность GPU
Galaxy Book 3
1.69 терафлопс
ProBook 450 G10
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 83.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да -
Тачпад
Размер 12.0 x 8.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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