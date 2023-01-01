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Samsung Galaxy Book 3 против Lenovo ThinkPad P16

56 из 100
Samsung Galaxy Book 3
VS
60 из 100
Lenovo ThinkPad P16
Samsung Galaxy Book 3
Lenovo ThinkPad P16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1360P
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 и Lenovo ThinkPad P16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3
  • Существенно легче – весит на 1380 граммов меньше (1.57 и 2.95 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (817 и 968 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16
  • Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх
  • На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 11735 баллов
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (94 и 54 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3
vs
ThinkPad P16

Корпус

Вес 1.57 кг 2.95 кг
Размеры 356.61 x 229.1 x 15.49 мм 363.98 x 265.94 x 30.23 мм
Площадь 817 см2 968 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~76.7%
Боковые рамки 5.6 мм 9.7 мм
Цвета Серебристый Черный, Серый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 45.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
ThinkPad P16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Galaxy Book 3
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 725:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 65% 100%
Охват Adobe RGB 44.6% -
Охват DCI-P3 43.1% -
Время отклика 15 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3
300 нит
ThinkPad P16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 145 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Book 3
1777
ThinkPad P16 +10%
1950
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3
10438
ThinkPad P16 +41%
14699
Cinebench R23 (одноядерный)
Galaxy Book 3
1834
ThinkPad P16 +10%
2009
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3
11735
ThinkPad P16 +83%
21508
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 630 МГц
Boost частота GPU - 1140 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3
1.69 терафлопс
ThinkPad P16 +191%
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 4
Макс. количество памяти - 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 8.5 см 11.5 x 6.76 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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