Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (IPS) 3840 x 2400 (OLED) Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Существенно легче – весит на 1380 граммов меньше (1.57 и 2.95 кг)

Существенно легче – весит на 1380 граммов меньше (1.57 и 2.95 кг) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (817 и 968 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16 Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 11735 баллов

На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 11735 баллов Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (94 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (94 и 54 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.57 кг 2.95 кг Размеры 356.61 x 229.1 x 15.49 мм 363.98 x 265.94 x 30.23 мм Площадь 817 см2 968 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~76.7% Боковые рамки 5.6 мм 9.7 мм Цвета Серебристый Черный, Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 45.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (IPS) 3840 x 2400 (OLED) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана ThinkPad P16 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Galaxy Book 3 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 725:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 65% 100% Охват Adobe RGB 44.6% - Охват DCI-P3 43.1% - Время отклика 15 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 300 нит ThinkPad P16 300 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 94 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 145 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB TGP 15 Вт 60 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 630 МГц Boost частота GPU - 1140 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 1.69 терафлопс ThinkPad P16 +191% 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 4 Макс. количество памяти - 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 83.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 8.5 см 11.5 x 6.76 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.