Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 4945 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 36% более четкий дисплей – 225 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.18 кг 1.24 кг Размеры 304.8 x 201.93 x 13.97 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 615 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82% Боковые рамки 5.2 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") +20% 600 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 52.6 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 40 Вт 30 / 35 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") 1.41 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4267 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.