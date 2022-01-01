Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") или Spectre x360 15 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") против HP Spectre x360 15

50 из 100
Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13
VS
59 из 100
HP Spectre x360 15
Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13")
HP Spectre x360 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") и HP Spectre x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13")
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.18 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (615 и 815 см2)
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 18.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 54 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 4945 баллов
  • Имеет на 70% более четкий дисплей – 282 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Flex 2 Alpha (13")
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес 1.18 кг 1.92 кг
Размеры 304.8 x 201.93 x 13.97 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм
Площадь 615 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82.4%
Боковые рамки 5.2 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") +50%
600 нит
Spectre x360 15
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 40 Вт 90 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
Galaxy Book Flex 2 Alpha (13")
1.41 терафлопс
Spectre x360 15 +20%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") против Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") против Book 2 Pro 360 (13.3")
3. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
4. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") против Book 2 360
5. HP Spectre x360 15 против x360 14 (2021)
6. HP Spectre x360 15 против Victus 16 (2021 Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Spectre x360 15 и Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры