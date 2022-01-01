Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") или Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") против Book 2 Pro 360 (13.3")

50 из 100
Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13
VS
54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3
Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13")
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") и Book 2 Pro 360 (13.3") от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13")
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.04 и 1.18 кг)
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (63 и 54 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Flex 2 Alpha (13")
vs
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")

Корпус

Вес 1.18 кг 1.04 кг
Размеры 304.8 x 201.93 x 13.97 мм 302.5 x 202 x 11.5 мм
Площадь 615 см2 611 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~79.8%
Боковые рамки 5.2 мм 4.1 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book Flex 2 Alpha (13")
1.41 терафлопс
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") vs Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
3. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") vs Huawei MateBook X Pro 2021
4. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs HP Spectre x360 14 (2021)
5. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Apple MacBook Pro 14 (2021)
7. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
8. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и Book Flex 2 Alpha (13") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры