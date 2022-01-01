Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M2 Память (ОЗУ) 8GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (0.86 и 1.24 кг)

Комплектуется на 10.4 Вт*ч большей батареей (63 и 52.6 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (608 и 654 см2) Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 4639 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 36% более четкий дисплей – 225 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.86 кг 1.24 кг Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 608 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~82% Боковые рамки 5 мм 5.6 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Galaxy Book Pro 13 (2021) 370 нит MacBook Air (M2, 2022) +35% 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 52.6 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book Pro 13 (2021) 1.41 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4267 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.