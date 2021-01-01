Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (608 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Существенно легче – весит на 865960 граммов меньше (2.04 и 868 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (100 и 63 Вт*ч)
- На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2662 vs 1746 баллов
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 36% более четкий дисплей – 226 против 166 точек на дюйм (PPI)
- На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|868 кг
|2.04 кг
|Ширина
|304.4 мм
|357.9 мм
|Высота
|199.8 мм
|245.9 мм
|Толщина
|11.2 мм
|16 мм
|Площадь
|608 см2
|880 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|~84.3%
|Боковые рамки
|5 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|5616 об/мин
|Уровень шума
|-
|46.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1331:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.8%
|Охват DCI-P3
|-
|99.4%
|Время отклика
|-
|43 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|96 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|359 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1169
Geekbench 5 (многоядерный)
4854
Cinebench R20 (одноядерный)
478
Cinebench R20 (многоядерный)
2662
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|50 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1000 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1250 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|1280
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019) +127%
3.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|2666 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.3 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.1
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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