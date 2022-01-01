Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Pro 13 (2021) или Vivobook S 14X OLED (S5402) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)

51 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
VS
66 из 100
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) и Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
  • Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (0.86 и 1.63 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (608 и 744 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 194% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13619 vs 4639 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 49% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 370 нит
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 234 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 13 (2021)
vs
Vivobook S 14X OLED (S5402)

Корпус

Вес 0.86 кг 1.63 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 322.3 x 230.9 x 17.9 мм
Площадь 608 см2 744 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~77.9%
Боковые рамки 5 мм 0.7 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 52.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 95.5%
Охват DCI-P3 - 99.9%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства - 411 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 13 (2021)
1.41 терафлопс
Vivobook S 14X OLED (S5402)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 12 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 77.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 8 или Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
2. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 или Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
3. Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) или Book Pro 13 (2021)
4. Asus Zenbook 14X OLED Space Edition или Vivobook S 14X OLED (S5402)
5. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") или Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) и Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры