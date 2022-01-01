Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (0.86 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4639 vs 2495 баллов

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (63 и 43 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 48% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (608 и 704 см2) Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.86 кг 1.54 кг Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 325.1 x 216.6 x 17 мм Площадь 608 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~76.7% Боковые рамки 5 мм 7.6 мм Цвета Серебристый, Синий Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 35.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Galaxy Book Pro 13 (2021) +48% 370 нит Pavilion 14 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 43 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 280 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Galaxy Book Pro 13 (2021) 1.41 терафлопс Pavilion 14 (2021) +33% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.