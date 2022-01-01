Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против HP Pavilion 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
- Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (0.86 и 1.54 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4639 vs 2495 баллов
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (63 и 43 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 48% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (608 и 704 см2)
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.86 кг
|1.54 кг
|Размеры
|304.4 x 199.8 x 11.2 мм
|325.1 x 216.6 x 17 мм
|Площадь
|608 см2
|704 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|~76.7%
|Боковые рамки
|5 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|35.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|280 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
4262
2535
Cinebench R23 (одноядерный)
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
4639
2495
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR5
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|16
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Pavilion 14 (2021) +33%
1.879 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1