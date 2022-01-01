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Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против HP Pavilion 14 (2021)

51 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
VS
44 из 100
HP Pavilion 14 (2021)
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
HP Pavilion 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) и HP Pavilion 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
  • Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (0.86 и 1.54 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4639 vs 2495 баллов
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (63 и 43 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 48% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (608 и 704 см2)
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 13 (2021)
vs
Pavilion 14 (2021)

Корпус

Вес 0.86 кг 1.54 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 325.1 x 216.6 x 17 мм
Площадь 608 см2 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~76.7%
Боковые рамки 5 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый, Синий Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 35.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Galaxy Book Pro 13 (2021) +48%
370 нит
Pavilion 14 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 280 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 13 (2021)
1.41 терафлопс
Pavilion 14 (2021) +33%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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