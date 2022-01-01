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Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)

51 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
VS
63 из 100
Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) и Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (0.86 и 1.45 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (608 и 727 см2)
Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 51% более четкий дисплей – 250 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 8% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 370 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 13 (2021)
vs
Slim 7 Pro X (14″ AMD)

Корпус

Вес 0.86 кг 1.45 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 328.2 x 221.4 x 15.9 мм
Площадь 608 см2 727 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~83.9%
Боковые рамки 5 мм 7.9 мм
Цвета Серебристый, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 250 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 13 (2021)
1.41 терафлопс
Slim 7 Pro X (14″ AMD) +127%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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