Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Pro 13 (2021) или Yoga Slim 7 13" (intel) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel)

56 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
VS
57 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 13
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) и Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (608 и 667 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel)
  • Существенно легче – весит на 866460 граммов меньше (1.54 и 868 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 13 (2021)
vs
Yoga Slim 7 13" (intel)

Корпус

Вес 868 кг 1.54 кг
Ширина 304.4 мм 320.6 мм
Высота 199.8 мм 208.1 мм
Толщина 11.2 мм 14.9 мм
Площадь 608 см2 667 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~73.1%
Боковые рамки 5 мм 13.1 мм
Цвета Серебристый, Синий Белый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 13 (2021)
1.41 терафлопс
Yoga Slim 7 13" (intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против Dell XPS 13 9305
2. Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против Dell XPS 13 9310
4. Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против ASUS VivoBook S13 S333
5. Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против HP Spectre x360 13 (2021)
6. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) против Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
8. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) против ASUS ZenBook 14 UX435
9. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) против Apple MacBook Air (Intel, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) и Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях