Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (0.86 и 0.99 кг)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (608 и 674 см 2 )

) На 6% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 350 нит Причины выбрать LG Gram 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5014 vs 4639 баллов

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (72 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.86 кг 0.99 кг Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 313.4 x 215.2 x 16.8 мм Площадь 608 см2 674 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~84.3% Боковые рамки 5 мм 5.9 мм Цвета Серебристый, Синий Белый, Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 30.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1600:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 85.2% Охват DCI-P3 - 97.5% Время отклика - 34 мс Максимальная яркость Galaxy Book Pro 13 (2021) +6% 370 нит Gram 14 (2021) 350 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 72 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 298 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book Pro 13 (2021) 1.41 терафлопс Gram 14 (2021) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 76.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер - 11.0 x 7.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.