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Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) против Book2 Pro 360 (13.3")

51 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
VS
53 из 100
Samsung Galaxy Book2 Pro 360 (13.3
Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
Samsung Galaxy Book2 Pro 360 (13.3")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) и Book2 Pro 360 (13.3") от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (0.86 и 1.04 кг)
Причины выбрать Samsung Galaxy Book2 Pro 360 (13.3")
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 13 (2021)
vs
Galaxy Book2 Pro 360 (13.3")

Корпус

Вес 0.86 кг 1.04 кг
Размеры 304.4 x 199.8 x 11.2 мм 302.5 x 202 x 11.5 мм
Площадь 608 см2 611 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~79.8%
Боковые рамки 5 мм 4.1 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 13 (2021)
1.41 терафлопс
Galaxy Book2 Pro 360 (13.3")
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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