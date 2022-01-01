Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.07 и 1.4 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9.8 Вт*ч большей батареей (68 и 58.2 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 4781 баллов

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (646 и 802 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.07 кг 1.4 кг Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 802 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~79.4% Боковые рамки 5 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 41.9 дБ 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.3% 88.3% Охват DCI-P3 87.6% - Время отклика 2 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book Pro 15 (2021) 370 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +35% 500 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 165 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1278 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book Pro 15 (2021) +9% 2.822 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.4 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.